Петербуржцы бесплатно проверили зрение в рамках проекта «Искусство видеть»

За один день две площадки, находящиеся в ТЦ «Галерея» и «Охта-молл», приняли свыше сотни посетителей. Большинство из них — люди молодого и среднего возраста. По словам Ченцова, это прекрасно, так как у них высокие шансы сохранить здоровье глаз.

Хотя статистика заболеваемости органов зрения указывает на глаукому, катаракту и возрастную макулярную дегенерацию как на основные проблемы, многие посетители имеют корректное или корректируемое зрение. Тем не менее, около половины прошедших проверку направлены на дополнительное обследование. Среди них есть те, у кого обнаружена глаукома, и трое с диабетической ретинопатией — они не знали о своем диабете, но изменение сосудов глазного дна помогло выявить заболевание.