Петербуржцу вынесли наказание за обман с организацией питания на свадебном банкете

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о мошенничестве. Мужчина пообещал жительнице Петербурга организовать питание на свадебном банкете, но не планировал выполнять свои обязательства. Тем не менее он получил от заказчика 100 тысяч рублей якобы на покупку продуктов и алкоголя, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил готовность компенсировать ущерб, хотя у него пока нет необходимых средств. Суд приговорил его к 400 часам обязательных работ, учитывая уже проведенное время под мерой пресечения, и постановил, что это наказание считается отбытым. Также с мужчины взыскали требование вернуть полученные средства потерпевшей.