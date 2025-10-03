Петербуржцев предупредили о ветреной погоде в выходные дни

Антициклон в Петербурге постепенно разрушается, смещаясь на восток. Происходит увеличение облачности, и остановить потепление с усилением ветра уже невозможно. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов, написала «Мойка78» .

В субботу в Петербурге практически не ожидается дождей, а в воскресенье небольшие осадки возможны во второй половине дня.

В ближайшие дни прогнозируется усиление ветра. В субботу его скорость составит три-восемь м/с, а в воскресенье может достигать 11 м/с.

Самая холодная ночь ожидается в субботу, а затем отрицательные температуры отступят. Днем прогнозируется повышение температуры до 10–14 градусов, которая сохранится и на следующей неделе.