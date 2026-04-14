Петербуржцев предупредили о сбоях в работе сервисов оплаты на ЗСД

Автомобилистов Петербурга предупредили о возможных проблемах с оплатой проезда на Западном скоростном диаметре (ЗСД) ночью с 14 на 15 апреля. Об этом написал сайт rosbalt.ru .

У пользователей могут возникнуть трудности с входом в личный кабинет на сайте ЗСД и в мобильном приложении.

Плановые работы по оптимизации сервисов ЗСД пройдут с 22:00 14 апреля до 01:00 15 апреля. Пользователям, планирующим поездки по ЗСД этой ночью, рекомендуется заранее проверить и при необходимости пополнить баланс транспондеров.