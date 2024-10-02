Петербуржцам выплатили около 18 млрд рублей с начала года в рамках поддержки приобретения жилья

С начала текущего года Смольный выплатил петербуржцам около 18 миллиардов рублей на строительство или приобретение жилья. Об этом написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Жилищный комитет города.

Правительство также планирует предоставить материальную помощь примерно 5,2 тысячи семей города на общую сумму 20,7 миллиарда рублей. Она пойдет не только жителям расселяемых квартир и многодетным семьям, но и семьям с детьми-инвалидами, работникам бюджетной сферы, молодым семьям, инвалидам и так далее.

Для получения денежной выплаты необходимо обратиться в Горжилобмен на Бронницкой улице, 32 с документами.