Петербуржцам в возрасте от 18 до 35 лет проведут операции на глазах в День зрения

В День зрения в Петербурге микрохирурги Центра Федорова проведут операции по коррекции зрения молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом написала газета «Петербургский дневник».
В операциях будут задействованы пять офтальмохирургов, в числе которых три кандидата медицинских наук. По словам медиков, эти операции полностью безопасны и обеспечивают достижение максимальной остроты зрения в первые часы после вмешательства.
Напомним, Всемирный день зрения был учрежден ВОЗ и МСО в 2000 году и отмечается во второй четверг октября.
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