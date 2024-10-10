Петербуржцам в возрасте от 18 до 35 лет проведут операции на глазах в День зрения

В День зрения в Петербурге микрохирурги Центра Федорова проведут операции по коррекции зрения молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

В операциях будут задействованы пять офтальмохирургов, в числе которых три кандидата медицинских наук. По словам медиков, эти операции полностью безопасны и обеспечивают достижение максимальной остроты зрения в первые часы после вмешательства.

Напомним, Всемирный день зрения был учрежден ВОЗ и МСО в 2000 году и отмечается во второй четверг октября.