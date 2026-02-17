Петербуржцам разъяснили правила бесплатной парковки на перехватывающих стоянках

Для бесплатной парковки на перехватывающих стоянках водителям необходимо соблюдать ряд условий. Он них сообщил сайт gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Чтобы воспользоваться услугой, водитель должен заехать на парковку до 5:30 и приложить карту «Подорожник» или ЕКП на въезде. В течение дня необходимо совершить не менее двух поездок на общественном транспорте, используя тот же проездной. Выезжать со стоянки следует до 23:59, повторно приложив карту.

Для владельцев льготных проездных на основе БСК действуют особые условия. На въезде им нужно взять парковочный билет со штрихкодом, который затем сканируется при выезде. В этот момент необходимо приложить льготный проездной.

Представители ведомства подчеркнули, что система не учитывает поездки, если на ЕКП не активировано транспортное приложение. В этом случае оплата проходит как банковская. При несоблюдении условий парковка оплачивается по тарифу 100 рублей в час.