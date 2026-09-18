Петербуржцам рассказали, как Нарвские ворота стали зелеными

На Нарвской заставе можно увидеть ворота, которые кажутся зелеными, хотя их никто не красил. Такой необычный оттенок — результат патины, которая покрывает медь. Именно медь составляет основу конструкции, ее здесь около девяти тонн. Об этом пишет «Деловой Петербург» .

За городской чертой еще столетие назад начинался совершенно иной мир, состоявший из заводов, рабочих казарм и трактиров. Именно здесь встречали войска-победители Наполеона, прозвучали первые трагические выстрелы Кровавого воскресенья, а советская власть пыталась сформировать новый быт. В наши дни эти исторические территории постепенно включаются в туристические маршруты, предлагая гостям Санкт-Петербурга альтернативу парадному центру.

Первой постройкой, которую видел путешественник при въезде в город в начале XIX века, были Нарвские триумфальные ворота, обозначавшие границу столицы. Через эту заставу возвращались победоносные армии и въезжали купцы. Изначально знаменитый монумент выглядел иначе: первая версия появилась в 1814 году и была выполнена из дерева к возвращению гвардии из Парижа. Из-за сырого климата дерево начало гнить, и генерал Михаил Милорадович убедил императора Николая I возвести каменный монумент. Новые ворота работы архитектора Василия Стасова поставили на двести метров дальше прежних.

Сегодня памятник кажется окрашенным в зеленый цвет, хотя его никто не красил. Этот оттенок — результат окисления меди, которой потребовалось около девяти тонн. Район интересен не только историей, но и архитектурой разных эпох. Как отмечает генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина, главное правило для прогулки здесь — идти медленно и смотреть вверх, так как основная красота лепнины часто скрыта именно там.