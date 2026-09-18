Петербуржцам рассказали, как Нарвские ворота стали зелеными
На Нарвской заставе можно увидеть ворота, которые кажутся зелеными, хотя их никто не красил. Такой необычный оттенок — результат патины, которая покрывает медь. Именно медь составляет основу конструкции, ее здесь около девяти тонн. Об этом пишет «Деловой Петербург».
За городской чертой еще столетие назад начинался совершенно иной мир, состоявший из заводов, рабочих казарм и трактиров. Именно здесь встречали войска-победители Наполеона, прозвучали первые трагические выстрелы Кровавого воскресенья, а советская власть пыталась сформировать новый быт. В наши дни эти исторические территории постепенно включаются в туристические маршруты, предлагая гостям Санкт-Петербурга альтернативу парадному центру.
Первой постройкой, которую видел путешественник при въезде в город в начале XIX века, были Нарвские триумфальные ворота, обозначавшие границу столицы. Через эту заставу возвращались победоносные армии и въезжали купцы. Изначально знаменитый монумент выглядел иначе: первая версия появилась в 1814 году и была выполнена из дерева к возвращению гвардии из Парижа. Из-за сырого климата дерево начало гнить, и генерал Михаил Милорадович убедил императора Николая I возвести каменный монумент. Новые ворота работы архитектора Василия Стасова поставили на двести метров дальше прежних.
Сегодня памятник кажется окрашенным в зеленый цвет, хотя его никто не красил. Этот оттенок — результат окисления меди, которой потребовалось около девяти тонн. Район интересен не только историей, но и архитектурой разных эпох. Как отмечает генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина, главное правило для прогулки здесь — идти медленно и смотреть вверх, так как основная красота лепнины часто скрыта именно там.