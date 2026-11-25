Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю, признав его виновным по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и части 1 статьи 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств). Об этом Neva.Today сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что 4 июня мужчина тайно установил видеокамеру в потолке мужского туалета, предварительно замаскировав устройство черной лентой. Спецсредство для сбора информации он заранее приобрел у неизвестного лица. В объектив камеры попали четверо посетителей.

В суде фигурант полностью признал вину, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.