Петербуржец погасил долг по алиментам в 160 тысяч рублей

Житель Приморского района Петербурга выплатил бывшей супруге 160 тысяч рублей алиментов после ареста телефона и предупреждения об ограничении водительских прав, сообщает «Газета СПб» .

Суд обязал 36-летнего петербуржца платить алименты на содержание бывшей жены до трехлетия их общей дочери. Деньги на ребенка мужчина перечислял, однако выплаты бывшей супруге не производил.

Судебный пристав рассчитал задолженность, которая составила 160 тысяч рублей. Должника вызвали на прием, арестовали его телефон и предупредили о возможном ограничении права управления автомобилем.

Через несколько дней мужчина полностью погасил долг. Судебный пристав продолжает контролировать текущие выплаты.