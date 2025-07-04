Петербуржец отправился в колонию на 10 месяцев за долги по алиментам

В Центральном районе Санкт-Петербурга прокуратура выступала в качестве гособвинителя в деле против 40-летнего местного жителя. Мужчину, у которого уже есть несколько судимостей, признали виновным в неоднократной неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По решению суда, обвиняемый должен был выплачивать алименты на ребенка, однако он игнорировал эту обязанность без уважительных причин. Из-за этого задолженность превысила миллион рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев в колонии общего режима.