Петербуржец Ганеш Кумар отправился в Индию пешком, чтобы показать силу воли обычного человека

Коренной петербуржец Ганеш Кумар поставил себе цель пройти пешком 15 тысяч километров до Индии и обратно. О своем решении он рассказал редакции сайта pravda-nn.ru , прибыв в Нижний Новгород.

За месяц с небольшим он преодолел более тысячи километров и добрался до Нижнего Новгорода, потратив на подготовку и первый месяц пути около миллиона рублей на снаряжение, еду и бензин. Изначально Ганеш планировал бежать весь путь, но из-за 30-килограммового рюкзака и отъезда сопровождающей девушки продолжил путь один.

Путешественник, ранее работавший кровельщиком на куполах храмов, оставил бизнес ученикам. Свою цель он видит в доказательстве того, что сила воли позволяет обычному человеку преодолеть любые границы, независимо от физической формы.