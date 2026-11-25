Житель Петербурга через суд добился права собственности на сумку с деньгами, которую нашел в парке. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале, пишет «Петроград» .

Мужчина нашел сумку с наличными в ноябре прошлого года. Он сообщил о находке в полицию. Правоохранители установили, что сумма составляет два млн рублей, но определить владельца невозможно.

Петербуржец подал заявление о признании права собственности на находку, однако получил отказ со ссылкой на статью 227 ГК РФ (несение ответственности за сохранность найденной вещи). После этого он обратился в суд.

Суд установил, что истец действовал в рамках закона: не пытался спрятать находку и подал заявление в полицию. При отсутствии законного владельца он имеет право на найденные деньги.