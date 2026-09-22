Петербургский врач Певцов объяснил, почему важно быть донором костного мозга

В эфире «Радиоклуба на Карповке» обсуждалась важность донорства костного мозга. Руководитель отдела трансфузиологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова Дмитрий Певцов подчеркнул ключевую роль этого органа в процессе образования и созревания клеток крови. Об этом пишет «Петербургский дневник» .

По словам эксперта, трансплантация костного мозга стала необходима для преодоления токсичности химиотерапии, которая применялась для борьбы с опухолевыми клетками. Высокотехнологичные центры в Санкт-Петербурге и Москве являются лидерами в этой области. НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой — крупнейший центр в России и Европе, где в прошлом году было выполнено более 500 трансплантаций.

Певцов отметил, что перед процедурой донорства проводится тщательное обследование потенциальных доноров. Есть медицинские противопоказания, которые могут исключить человека из процесса донорства. Даже если совпадение найдено, проводится дополнительное обследование, чтобы убедиться в абсолютном здоровье донора.