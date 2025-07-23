Петербургский врач Беленький рассказал о проведении сложной операции на локтевом суставе

Сотрудники НИИ скорой помощи имени Джанелидзе впервые провели уникальную артроскопическую операцию на локтевом суставе. Руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии, доктор медицинских наук, профессор Игорь Беленький поделился подробностями в беседе с газетой « Петербургский дневник ».

Первым пациентом стал 57-летний Хабиб Джафаров, обладатель титула чемпиона СССР по вольной борьбе. Как пояснил врач, у спортсмена была хроническая травма локтевого сустава, которая привела к образованию костных разрастаний, требующих удаления.

«Эти операции большой травматичности, которые сами по себе несут большие риски, потому что локтевой сустав — это место, где концентрируются клинически значимые сосуды и нервы», — пояснил медик.

По его словам, для минимизации рисков использовался эндоскоп. Врач выполнили минимальные проколы под контролем камеры, удалили образования и восстановили диапазон движений сустава.