Хирург из Санкт-Петербурга Виктория Малькова, окончив ординатуру Военно-медицинской академии, недавно вернулась из командировки в военный госпиталь Курской области, куда направлялась помогать раненым участникам специальной военной операции. С доктором пообщалась редакция газеты «Петербургский дневник» .

Собеседница рассказала, что врачи работали сутками напролет, а медсестры поражали своей самоотверженностью и профессионализмом. Особенно Мальковой запомнился случай, когда раненый солдат отказался носить белье с изображением Спайдермена, считая это унижением достоинства русского солдата.

Несмотря на трудности, врач призналась, что испытывает грусть по фронтовому коллективу и планирует вернуться на работу в Санкт-Петербурге.

«Это просто моя работа», — подчеркнула Малькова.