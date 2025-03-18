Петербургский фитнес-клуб вышел на тропу войны с бикини. В чем разрешили плавать женщинам

Фитнес-клуб Fitness Plaza в Петербурге попал в скандал из-за бикини — администрация запретила женщинам посещать бассейн в открытых купальниках. Для клиентов ввели купальную форму, объявление о «дресс-коде» повесили в душевой. В ситуации разобрался 360.ru.

Посетители возмутились новыми правилами и направили жалобу в Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге. 360.ru связался с ним, там заявили, что приняли обращение.

«Да, поступила [жалоба], зарегистрировали», — отметили в комитете.

На сайте Neva.Today опубликовали фото с объявлением о нововведениях в бассейне клуба Fitness Plaza. Посетительницам разрешили купаться в слипах, хипстерах, бразильяно — трусы, закрывающие ягодицы. Допустимы также слитные купальники и буркини — купальная одежда для мусульманок. При этом в клубе запретили стринги, бикини, бандо и микрокини.

По данным сервиса Rusprofile, руководитель клуба — азербайджанец Амирасланов Анар Раджаб Оглы. Некоторые посетители считают, что открытые купальники запретили по его инициативе.

Пресс-служба Fitness Plaza объяснила новые правила общепринятыми нормами дресс-кода в зоне бассейна и частым нахождением в нем детей.

«Излишняя откровенность может вызвать дискомфорт у других клиентов, а также протест родителей юных посетителей против условий посещения Клуба. <…> Законодательство позволяет администрации клуба устанавливать собственные правила относительно формы одежды для посещения бассейна», — объяснили в пресс-службе.

Также администрация призвала посетителей с пониманием отнестись к правилам, которые разработаны для удобства клиентов и здорового воспитания детей, посещающих клуб.