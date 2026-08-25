«Петербургский дневник»: за годы работы «ЛизаАлерт» отработал более 364 тысяч заявок о пропавших людях в Ленобласти

В честь Международного дня пропавших без вести, который отмечается 30 августа, «Петербургский дневник» рассказал о работе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В Петербурге и Ленинградской области он объединяет 750 человек, готовых помогать незнакомым людям.

Отряду «ЛизаАлерт» в октябре исполнится 16 лет. Он работает в 66 регионах России, в нем более 40 тысяч человек. Все поиски проводятся безвозмездно. На счету волонтеров — тысячи историй людей, которые однажды не вернулись домой, и их близких, для которых неизвестность стала страшным испытанием.

За годы работы отряд принял и отработал более 364 тысяч заявок о пропавших людях. Более 314 тысяч человек были найдены, свыше 273 тысяч — живыми. В Петербурге и Ленинградской области «ЛизаАлерт» работает с декабря 2011 года. За это время региональное отделение получило 27,6 тысячи заявок. Живыми найдены 20,5 тысячи человек.

В отряде действует 26 направлений: от координаторов и инфоргов до кинологов и операторов беспилотной авиации. Это позволяет каждому найти свое место в «ЛизаАлерт», независимо от навыков. Стать волонтером может любой желающий старше 18 лет.