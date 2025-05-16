«Петербургский дневник»: власти Петербурга борются за обновление дома Демидова

По условиям мирового соглашения, заключенного в 2024 году между Смольным и Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, в течение 18 месяцев необходимо провести комплекс противоаварийных работ по защите лицевого фасада дома Демидова на Большой Морской улице, 43. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Также в течение четырех лет учреждение обязано провести ремонтно-реставрационные работы, которые затронут интерьеры и предметы декоративно-прикладного искусства.

«В ноябре 2024 года в КГИОП поступило заявление о выдаче разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ для разработки проектной документации. В выдаче разрешения отказано в связи с наличием замечаний», — сообщили в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что срок добровольного исполнения условий мирового соглашения еще не истек. Специалисты комитета во время осмотра установили, что лицевые и дворовые фасады объекта, а также часть внутренних помещений находятся в плохом состоянии. В западной части второго двора к фасаду примыкает навес, обшитый с двух сторон, под которым складируется строительный и бытовой мусор. При этом нет информации о наличии согласованного КГИОП проекта по устройству этого навеса.