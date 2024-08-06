«Петербургский дневник»: велодорожка из синего асфальта появилась на набережной Большой Невки

Велосипедная дорожка из синей асфальтобетонной смеси появилась в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Полосу разместили на набережной Большой Невки. При строительстве были использованы 68 тонн материала, произведенного по уникальной запатентованной технологии.

Цветное зонирование способствует повышению безопасности участников дорожного движения. Такую методику уже применили более чем на 50 объектах города и Ленобласти.

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