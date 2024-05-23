«Петербургский дневник»: Российский этнографический музей поддержит благотворительный забег в Петербурге

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина в беседе с изданием «Петербургский дневник» рассказала, почему культурное учреждение решило поддержать благотворительный забег в Петербурге.

Как отметила директор учреждения, забег «Бегом с Дневником» дарит прекрасную возможность выйти на новую площадку и заинтересовывать новую аудиторию.

«Музей — это институция, которая все время ищет новое, все время старается сделать что-то впервые. Это вроде как парадоксально, так как основная наша деятельность — изучение прошлого», — добавила Купина.

По ее словам, важно изучать спорт с точки зрения наблюдателя и болельщика, то есть как зрелище и общественное событие.