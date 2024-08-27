«Петербургский дневник» рассказал о враче городской больницы Святого Георгия Ольге Лариной, переплывшей пролив Босфор

Врач-гинеколог городской больницы Святого Георгия Ольга Ларина в беседе с «Петербургским дневником» рассказала, что ее мечта осуществилась — она переплыла пролив Босфор.

В воскресенье, 25 августа, петербурженка приняла участие в 36-м кросс-континентальном заплыве через Босфор в Стамбуле. Ей нужно было проплыть дистанцию в 6,5 километра из Азии в Европу.

«Летом был сплав по Катуни на Алтае, зимой — Байкал на коньках, в минус 30 в палатке я спала 10 дней. Босфор был замыкающий в этом году», — рассказала журналистам медик.

Вместе с Лариной в заплыве участвовали более 2500 тысяч человек из разных стран.

В самом первом заплыве, который состоялся еще в 1989 году, принимали участие 64 мужчины и всего четыре женщины.

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