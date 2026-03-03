Издание «Петербургский дневник» рассказало о Ханчжоу — одном из самых живописных и интересных городов Китая.

Ханчжоу известен как культурная столица страны. В этом городе бережно сохраняют историческое наследие и активно развивают культурную жизнь.

«Ханчжоу последовательно реализует стратегию созидательного преобразования и инновационного развития, — рассказали в администрации города. — Мы выводим на качественно новый уровень работу по охране и раскрытию ценности объектов всемирного наследия».

Среди таких объектов — озеро Сиху, Великий канал и археологические памятники Лянчжу. Город совершенствует механизмы сохранения исторических объектов, включая императорский город эпохи Южная Сун и руины бумажной фабрики в Сычжоу.

Ярким примером культурного наследия является Музей на месте дворца Дэшоу эпохи Южная Сун, чьи красные стены привлекают множество посетителей. А филиал Национального архива печатной культуры Китая в Ханчжоу уже принял более 1,5 миллиона посетителей, став настоящим культурным окном в Китай.