«Петербургский дневник»: петербурженки планируют провести время с детьми после шестидневной рабочей недели

На предстоящих длинных выходных жительницы Санкт-Петербурга планируют провести время с детьми после тяжелой шестидневной рабочей недели. Такой вывод сделал «Петербургский дневник» после опроса горожан.

Часть женщин собирается отправиться за город, другие рассчитывают как следует выспаться, а третьи — почитать вместе с детьми книги «Незнайка», «Красная шапочка» и произведения Астрид Линдгрен, написало радио Sputnik.

Напомним, шестидневная рабочая неделя в России в этом году продлится с 27 октября по 1 ноября. После нее — три выходных дня: со 2 по 4 ноября. Это связано с переносом выходного во вторник на субботу в честь Дня народного единства.