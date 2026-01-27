«Петербургский дневник» оценил ход работ по возведению храмового комплекса у Пискаревского кладбища

В январе 2025 года стартовало строительство храмового комплекса с храмом Воскресения Христова у Пискаревского мемориального кладбища. Спустя год «Петербургский дневник» посетил стройплощадку, чтобы узнать о ходе работ.

Храмовый комплекс будет состоять из однокупольного храма, спроектированного в сдержанном архитектурном стиле. Здание гармонично впишется в общий ансамбль мемориала. Его площадь — 290 квадратных метров, высота — 27 метров. Несмотря на компактные размеры, храм сможет вместить до 350 прихожан.

Интерьер храма еще в стадии разработки. Иконы будут отражать историю блокады Ленинграда и судьбу города. Настоятель действующего временного храма Воскресения Христова у Пискаревского кладбища, иерей Илия Васильев, подчеркнул, что иконография разрабатывается с учетом общей концепции и рекомендаций епархиальной комиссии.

«Помимо новых икон, в храме будут размещены несколько уже существующих. Например, икона Успения Пресвятой Богородицы, пережившая революцию и Великую Отечественную войну», — отметил иерей Илия Васильев.

Строительство финансируется за счет пожертвований. Имена благотворителей будут вписаны в историю храма, в том числе на кирпичах, заложенных в его стены.