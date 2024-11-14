«Петербургский дневник»: набирает ход проект «Мечты сбываются», который исполняет желания тяжело больных детей

Набирает ход всероссийский проект «Мечты сбываются», реализуемый с 2003 года. Программа направлена на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Подробнее рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко в беседе с газетой « Петербургский дневник ».

По его словам, волонтеры не разделяют желания на важные и не очень, ведь за каждым из них может стоять история целой семьи. Любая детская мечта воспринимается как уникальная и жизненно необходимая, пояснил Ткаченко.

«Даже обычные садовые качели для ребенка из нашего проекта — это не просто развлечение, а возможность бывать на свежем воздухе в единственно удобном положении, чтобы не уставала спина. А еще это, конечно, радость, новые позитивные эмоции», — отметил член фонда.

В 2024 году добровольцы получили 306 заявок из более чем 20 регионов. Участниками акции захотели стать юные жители Петербурга, Москвы, Крыма, Краснодарского края и других областей.