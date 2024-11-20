«Петербургский дневник»: КЗС успел окупить себя за 13 лет существования

Комплекс защитных сооружения (КЗС) построили в Петербурге при поддержке президента Владимира Путина в 2011 году, и за 13 лет существования проект успел себя не только оправдать, но и окупить. Об этом сообщил «Петербургскому дневнику» заместитель генерального директора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук.

По его словам, благодаря строительству дамбы Петербургу теперь не страшно повышение воды выше отметки в 160 сантиметров относительно нуля Балтийской системы высот. Если же уровень превосходит этот рубеж, то в дело вступает КЗС.

За время своего существования он смог предотвратить десятки наводнений, ущерб от которых мог бы достичь 135 миллиардов рублей. Полищук подчеркнул, что строительство Комплекса обошлось на сумму в 25 миллиардов меньше, что уже свидетельствует об окупаемости проекта.