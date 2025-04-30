«Петербургский дневник» и Молодежный театр договорились о сотрудничестве

Газета « Петербургский дневник » и Молодежный театр на Фонтанке заключили соглашение о совместной работе.

Как рассказал главный редактор СМИ Кирилл Смирнов, первой задачей в рамках сотрудничества станет подготовка совместного специального проекта к 45-летию театра.

«Цель амбициозная. Ведь нам необходимо не просто рассказать историю прославленной сцены, но и сделать это так, чтобы сюда захотели прийти те, кто здесь еще не бывал», — отметил журналист.

В свою очередь директор Молодежного театра Ольга Романецкая подчеркнула важность расширения аудитории по разным направлениям.