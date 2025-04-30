«Петербургский дневник» и Молодежный театр договорились о сотрудничестве
Как рассказал главный редактор СМИ Кирилл Смирнов, первой задачей в рамках сотрудничества станет подготовка совместного специального проекта к 45-летию театра.
«Цель амбициозная. Ведь нам необходимо не просто рассказать историю прославленной сцены, но и сделать это так, чтобы сюда захотели прийти те, кто здесь еще не бывал», — отметил журналист.
В свою очередь директор Молодежного театра Ольга Романецкая подчеркнула важность расширения аудитории по разным направлениям.
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