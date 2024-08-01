«Петербургский дневник»: большинство горожан отдают свои старые вещи для вторичного использования

Газета « Петербургский дневник » и портал «Единой карты петербуржца» провели опрос среди жителей Северной столицы. Выяснилось, что 44% горожан отдают свои старые вещи для повторного использования. Еще 16% одинаково и отдают, и принимают.

Согласно результатам исследования, 24% респондентов передают одежду и другие предметы через родственников и знакомых, 22% — через специальные боксы. Некоторые используют комиссионные магазины и секонд-хенды.

В список популярных причин для вторичного использования вещей попали помощь нуждающимся и сокращение количества отходов.