«Петербургский дневник»: более 770 млн рублей сэкономили держатели ‎Единой карты петербуржца в этом году | 360°

Общество 06 мая 2024, 17:55 «Петербургский дневник»: более 770 млн рублей сэкономили держатели ‎Единой карты петербуржца в этом году

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Жители, имеющие Единую карту петербуржца, сэкономили в общей сложности более 5,5 миллиарда рублей за пять лет ее существования, а с начала этого года — 770 миллионов рублей. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Алексей Зырянов.

По его словам, горожанин сам выбирает, как ему оплачивать — банковской картой либо записывать на нее «Подорожник» с проездным билетом.

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Пользователи карт также имеют возможность сэкономить при покупке товаров, заказе услуг, при посещении культурных и спортивных мероприятий. С проектом сотрудничают более 600 партнеров, которые и предоставляют бонусы.