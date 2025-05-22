«Петербургский дневник» анонсировал «Литературную почту» на Дворцовой площади

С 22 по 25 мая на Дворцовой площади будет проходить XX Санкт-Петербургский международный книжный салон. В рамках этого события газета «Петербургский дневник» запустит проект «Литературная почта».
Главный редактор СМИ Кирилл Смирнов рассказал, что в этом году будут доступны пять видов авторских открыток. На них изображены известные литераторы, чей юбилей отмечается в этом году: Ольга Берггольц, Иосиф Бродский, Сергей Есенин, Александр Твардовский и Михаил Шолохов.
Как пояснил журналист, гости Книжного салона получат уникальную возможность отправить авторские открытки в любую точку России. Традиционным партнером проекта вновь выступит «Почта России», добавил RT.
Каллас оправдалась за фатальную ошибку на брифинге в Сербии
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте