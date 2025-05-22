«Петербургский дневник» анонсировал «Литературную почту» на Дворцовой площади

С 22 по 25 мая на Дворцовой площади будет проходить XX Санкт-Петербургский международный книжный салон. В рамках этого события газета « Петербургский дневник » запустит проект «Литературная почта».

Главный редактор СМИ Кирилл Смирнов рассказал, что в этом году будут доступны пять видов авторских открыток. На них изображены известные литераторы, чей юбилей отмечается в этом году: Ольга Берггольц, Иосиф Бродский, Сергей Есенин, Александр Твардовский и Михаил Шолохов.

Как пояснил журналист, гости Книжного салона получат уникальную возможность отправить авторские открытки в любую точку России. Традиционным партнером проекта вновь выступит «Почта России», добавил RT.