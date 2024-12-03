«Петербургский дневник»: 16% горожан принимают витамины для поддержания иммунитета

Холодное время года обычно связывают с высокими рисками заражения гриппом или ОРВИ. Какие меры принимают жители Северной столицы для поддержания иммунитета, выяснила газета «Петербургский дневник» совместно с Единой картой петербуржца.
Так, 24% респондентов заявили, что стараются не переохлаждаться во время прогулок. Еще 17% горожан придерживаются режима сна и отдыха. Кроме того, 16% пьют витамины, чтобы не заболеть.
Включают в рацион цитрусовые для профилактики 13% опрошенных. Травяные настои и чаи употребляют 8%. Всего 5% участников признались, что используют в данных целях лекарственные средства.
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