Петербургский депутат Шишкина поддержала изъятие заброшенных земельных участков

Российские власти планируют с осени следующего года массово изымать заброшенные земельные участки, заросшие сорняками и заваленные мусором. Основанием станут признаки нецелевого использования территории, такие как наличие построек с разрушениями, распространение отходов и высокая растительность. Эту инициативу прокомментировала член Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина в разговоре с газетой «Петербургский дневник».
Парламентарий подчеркнула необходимость строгих мер для предотвращения деградации территории.
«Это важный шаг, потому что заброшенная земля становится очагом риска возникновения пожаров, распространения вредителей и ухудшения санитарной обстановки вокруг частных домовладений», — заявила она.
Шишкина напомнила, что первоначально владельцу выдадут уведомление о недостаточном уходе за землей, предоставляя достаточно времени на устранение недостатков. Лишь в случае игнорирования предупреждений будет инициирована процедура принудительного изъятия участка.
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