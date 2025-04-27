Петербургский депутат Рябоконь предложил запретить завышенные тарифы за перевозку детей в такси

В России рассматривается инициатива об оборудовании салонов легковых такси детскими креслами. Предложение получило поддержку Совета законодателей РФ. Помимо этого, предлагается запретить завышенные тарифы за перевозку детей. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщил депутат петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь.

Согласно документу, перевозчики должны будут оборудовать легковые такси как минимум одним детским креслом. Кроме того, будет запрещено устанавливать отдельные тарифы и взимать повышенную плату за перевозку несовершеннолетних детей в сопровождении взрослых. Также органы государственной власти субъектов РФ получат право осуществлять меры поддержки перевозчиков для перевозок многодетных семей по льготным тарифам, написало радио Sputnik.

По мнению Рябоконя, эти меры позволят устранить дискриминацию детей при оказании услуг такси.

Законодательная инициатива рекомендована для внесения в Госдуму.