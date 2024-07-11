Петербургский депутат Рябоконь предложил обязать владельцев собак опасных пород проходить спецкурсы

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Рябоконь заявил, что владельцев собак опасных пород нужно обязать проходить специальные курсы. Об этом сообщила Neva.Today.

По словам парламентария, начинать нужно с курсов «Основы классической дрессировки» и «Поведение собаки в городе». Там кинологи смогут объяснить владельцам потенциально опасных питомцев психологию животных и методы их воспитания.

Рябоконь подчеркнул, что навыки в оценке поведения собаки и верная реакция на него помогут обеспечить безопасность как хозяина животного, так и людей вокруг.

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