Петербургский депутат Крупник призвал провести проверку игрушек в стиле аниме и манга

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился с предложением провести проверку игрушек в стиле аниме и манга, которые демонстрируют несовершеннолетних персонажей в двусмысленных положениях. Документ, направленный главе Министерства промышленности и торговли Антону Алиханову, находится в распоряжении RT.
По его мнению, недопустимо распространение предметов, способствующих сексуальной объективации и влияющих негативно на нравственное развитие молодого поколения.
Политик акцентировал внимание на доступности в торговых сетях и онлайн-площадках различных сомнительных фигурок и аксессуаров, выполненных в жанре аниме и манги.
Также депутат выразил беспокойство, что некоторые из предлагаемых товаров открыто используют тематику детских образов, явно нарушая этические нормы и правовые запреты.
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