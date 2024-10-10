Петербургский депутат Крупник предложил уголовно наказывать за принты с рекламой наркотиков

Депутат Санкт-Петербургского законодательного собрания Павел Крупник выступил с инициативой введения уголовного наказания для так называемых «трафаретчиков», которые наносят надписи, рекламирующие продажу наркотиков или предлагающие «вакансии» для наркокурьеров. Об этом сообщил RT.

Народный избранник направил письмо с этим предложением министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Крупник обратил внимание на то, что согласно действующему законодательству, создание трафарета с рекламой наркотиков не квалифицируется как явное уголовное преступление, и трафаретчику может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей.

Также он предложил, что нарушитель должен быть обязан самостоятельно участвовать в ликвидации своих художеств. В случае, если правонарушение совершает иностранец, он подлежит не только наказанию, но и пожизненной депортации без права обжалования, отметил Крупник.