Петербургский депутат Крупник предложил оснастить полицейских самокатами

В России обсуждается идея оснащения полицейских новыми транспортными средствами. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, написал RT .

Он предложил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву оценить идею оснащения сотрудников патрульно-постовой службы и других подразделений полиции самокатами и другими транспортными средствами для преследования средств индивидуальной мобильности.

«Преступники уже освоили новую техническую реальность», — отметил Крупник, подчеркнув важность того, чтобы правоохранительные органы шли в ногу с прогрессом.

Кроме того, он предложил рассмотреть возможность внедрения беспилотного патрулирования улиц городов с помощью дронов. Это, по его мнению, позволит разгрузить личный состав полиции и направить ресурсы на эффективную борьбу с преступностью и профилактику правонарушений.