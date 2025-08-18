Петербургский депутат Четырбок указал на приоритетность реализации демографических идей

Денис Четырбок, возглавляющий бюджетно-финансовый комитет ЗакСа Петербурга, рассказал газете « Петербургский дневник » о приоритетах при формировании проекта бюджета следующего года.

По его словам, главным ориентиром станет учет запросов жителей, направленных на устранение наиболее острых городских проблем. Кроме того, потребуется предусмотреть расходы на внедрение многочисленных законов, принятых в последнее время.

«Это и губернаторские инициативы, направленные на повышение рождаемости в нашем городе: открытие пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, выплата 100 тысяч рублей для студенток, ожидающих ребенка», — отметил депутат.

Он также добавил, что бюджетная политика продолжит следовать курсу, заданному губернатором Александром Бегловым, который поставил амбициозную цель — довести доходы городского бюджета к 2030 году до отметки в два триллиона рублей.