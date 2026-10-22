Петербургских ремесленников освободили от маркировки части товаров
Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в окончательном чтении норму, которая выводит ряд товаров местных мастеров из-под требований обязательной маркировки. Об этом написала gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу городского парламента.
Составить конкретный список освобожденной продукции предстоит правительству Северной столицы. Депутаты рассчитывают, что новшество поможет уменьшить издержки и административное давление на бизнесменов, изготавливающих штучные авторские вещи.
Помимо этого, Заксобрание поддержало в первом чтении инициативу о расширении полномочий властей города в ГИС ЖКХ. Предполагается, что на платформе начнут публиковать итоги проверок состояния многоквартирных домов, несущих конструкций и инженерных коммуникаций.