Петербургские ученые создали новый метод лечения язв на глазах у собак

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) разработали эффективный метод лечения хронических язв на глазах у собак. Об этом пишет сайт «Газета.Ru» со ссылкой на представителей вуза.

По данным исследователей, спонтанные хронические дефекты роговицы чаще всего встречаются у французских бульдогов, американских стаффордширских терьеров и той-терьеров.

Новая методика включает классическое удаление пораженного участка и дополнительную обработку роговицы алмазным бором, что сокращает время заживления до четырех-пяти дней и предотвращает повторные эрозии.