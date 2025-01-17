Петербургские ученые создали новый метод лечения язв на глазах у собак

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) разработали эффективный метод лечения хронических язв на глазах у собак. Об этом пишет сайт «Газета.Ru» со ссылкой на представителей вуза.
По данным исследователей, спонтанные хронические дефекты роговицы чаще всего встречаются у французских бульдогов, американских стаффордширских терьеров и той-терьеров.
Новая методика включает классическое удаление пораженного участка и дополнительную обработку роговицы алмазным бором, что сокращает время заживления до четырех-пяти дней и предотвращает повторные эрозии.
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