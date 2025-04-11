Петербургские студенты преобразуют Императорскую ферму в Царском Селе

Учащиеся из Санкт-Петербурга разработают концепцию обновления Императорской фермы в Царском Селе. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на правительство Северной столицы.

В рамках лаборатории по дизайну среды студенты предложат идеи для улучшения территории, включая зоны отдыха и досуга, амфитеатр и другие конструкции. Проект будет представлен на фестивале «Друзья Петербурга» осенью.

Императорская ферма — это исторический ансамбль, построенный в 1818–1828 годах по проекту архитектора Адама Менеласа. Он включает Павильон высочайшего присутствия, Молочню, Коровник и другие здания. Масштабная реставрация завершилась здесь в январе 2025 года.