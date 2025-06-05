Петербургские станции метро могут получить статус памятников

Пять станций на синей ветке петербургского метрополитена могут включить в список объектов культурного наследия. Среди них — «Технологический институт-2», «Фрунзенская», «Московские ворота», «Электросила» и «Парк Победы». Заявка на признание этих объектов памятниками подана в КГИОП, сообщил сайт Neva.today.
Согласно материалам, опубликованным на сайте ведомства, после подачи заявки станции попали в «список объектов, обладающих признаками культурного наследия». В течение 90 дней специалисты КГИОП должны определить, достойны ли эти станции включения в список памятников. На время проведения исследования любые работы по сносу или реконструкции на этих станциях должны быть приостановлены.
Если станции будут включены в список памятников, их нельзя будет реконструировать. Примечательно, что станция «Фрунзенская» находится на реконструкции с прошлого года. Ее планируют открыть для пассажиров в 2027 году. Станцию «Парк Победы» планировали начать сносить и отстраивать заново в нынешнем году.
Число детей, отравившихся в поезде Екатеринбург — Анапа, выросло до 22
Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»
На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера
Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой
«Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском
«Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте