Петербургские станции метро могут получить статус памятников

Пять станций на синей ветке петербургского метрополитена могут включить в список объектов культурного наследия. Среди них — «Технологический институт-2», «Фрунзенская», «Московские ворота», «Электросила» и «Парк Победы». Заявка на признание этих объектов памятниками подана в КГИОП, сообщил сайт Neva.today .

Согласно материалам, опубликованным на сайте ведомства, после подачи заявки станции попали в «список объектов, обладающих признаками культурного наследия». В течение 90 дней специалисты КГИОП должны определить, достойны ли эти станции включения в список памятников. На время проведения исследования любые работы по сносу или реконструкции на этих станциях должны быть приостановлены.

Если станции будут включены в список памятников, их нельзя будет реконструировать. Примечательно, что станция «Фрунзенская» находится на реконструкции с прошлого года. Ее планируют открыть для пассажиров в 2027 году. Станцию «Парк Победы» планировали начать сносить и отстраивать заново в нынешнем году.