Петербургские станции «Фрунзенская» и «Парк Победы» откроют в 2027 году

С 2026 по 2030 год метрополитен Санкт-Петербурга реализует программу реконструкции, которая затронет ключевые станции на разных линиях. Подробнее рассказала Neva.Today .

На Московско-Петроградской линии уже закрыты для пассажиров станции «Фрунзенская» и «Парк Победы». Возобновление работы намечено на 2027 год. «Электросилу» собираются закрыть с 2028 по 2030-й.

На Красной (Кировско-Выборгской) линии в 2027 году будут недоступны станция «Гражданский проспект» и второй вестибюль станции «Площадь Восстания». Кроме того, в 2029–2030 годах начнется восстановление «Площади Ленина».