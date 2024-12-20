Петербургские спасатели напомнили, что при покупке пиротехники нужно проверять наличие сертификата и инструкции

В преддверии Нового года сотрудники ГУ МЧС по Петербургу обратились к жителям города с напоминанием о правилах безопасного использования пиротехники. Подробнее об этом рассказал «Петербургский дневник» .

Специалисты рекомендуют покупать такие изделия только в специализированных магазинах, проверяя при этом наличие сертификата и инструкции, а также целостность упаковки.

Спасатели предупреждают, что использовать пиротехнику категорически запрещено в закрытых помещениях и сооружениях; на крышах, балконах и лоджиях; рядом с жилыми домами и линиями электропередачи; при сильном ветре.

Пиротехнические товары следует использовать на расстоянии не менее 100 метров от объектов с повышенной пожарной опасностью, парковок, гаражей и линий электропередачи.