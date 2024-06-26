Петербургские приставы взыскали с пьяных водителей почти 15 миллионов рублей с начала года

В Петербурге с начала года приставы взыскали с пьяных водителей почти 15 миллионов рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу УФССП города.

Всего с января возбудили 829 производств, что значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их было более 1,2 тысячи. Самый незаконопослушные жители в Петербурге обнаружились в Красносельском, Кировском и Московском районах.

В УФССП напомнили, что за пьяную езду может грозить штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком до двух лет.