Петербургские команды КВН получат собственную площадку

В Северной столице командам Клуба веселых и находчивых предоставят собственную площадку. Там артисты смогут проводить праздники, встречи, репетиции и мастер-классы, сообщила газета « Петербургский дневник ».

Как рассказал председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный, объединение становится все более популярным среди молодых людей. В КВН участвуют любители как юмористических шоу, так и культурных событий города.

По словам Заставного, важный этап развития организации — создание единой площадки. Специалисты уже выбрали помещение. В скором времени его обновят, а после туда привезут необходимое оборудование.