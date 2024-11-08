Петербургские команды КВН получат собственную площадку

В Северной столице командам Клуба веселых и находчивых предоставят собственную площадку. Там артисты смогут проводить праздники, встречи, репетиции и мастер-классы, сообщила газета «Петербургский дневник».
Как рассказал председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный, объединение становится все более популярным среди молодых людей. В КВН участвуют любители как юмористических шоу, так и культурных событий города.
По словам Заставного, важный этап развития организации — создание единой площадки. Специалисты уже выбрали помещение. В скором времени его обновят, а после туда привезут необходимое оборудование.
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