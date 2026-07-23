«Петербург2»: невесты отказываются от сложного макияжа на свадьбе в 2026 году

В 2026 году все больше невест выбирают натуральность вместо традиционного свадебного макияжа. Этот тренд становится символом свободы и уверенности, вызывая споры среди поклонников моды, написал «Петербург2» .

По мнению профессиональных визажистов, за последние два года запрос на натуральные образы вырос в разы. Теперь невесты все чаще просят легкие, почти невидимые текстуры, которые подчеркивают индивидуальность, а не создают эффект маски. Современные продукты и техники позволяют коже выглядеть свежо и естественно даже на фото.

Примеры из разных стран показывают, как невесты воплощают этот тренд в жизнь. Гламзилла, известная бьюти-блогерша из Торонто, отказалась от услуг визажистов и решила остаться собой — без косметики, только с любимыми средствами для ухода за кожей. Она отметила, что это позволило ей прожить день без лишних переживаний о внешности и почувствовать себя по-настоящему счастливой.

Саманта Уилс из Новой Зеландии также выбрала естественность. Для нее отсутствие макияжа — не вызов, а часть повседневной жизни. Перед свадьбой она сделала уходовые процедуры, а в день церемонии ограничилась легким блеском для губ и накладными ресницами.

Визажисты и эксперты индустрии считают, что главное — не следовать чужим ожиданиям, а ориентироваться на собственные ощущения и комфорт. Тренд на естественность в свадебной моде перекликается с другими переменами в индустрии красоты.