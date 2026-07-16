«Петербург2»: летом 2026 года в моду вошли яркие цвета

Летом 2026 года в моду вошли яркие цвета: шартрез, тиффани, солнечный желтый и насыщенный красный. Эти оттенки вытеснили привычные пастельные тона, предложив смелым модникам свежие решения, написал «Петербург2» .

Шартрез, насыщенный зеленовато-желтый оттенок, гармонично вписывается в минималистичные комплекты и хорошо сочетается с базовой палитрой. Дизайнеры советуют попробовать колорблок — сочетание нескольких ярких цветов в одном образе.

Оранжевый цвет стал более универсальным: он встречается в верхней одежде, трикотаже и обуви. Для тех, кто только начинает знакомство с этим цветом, подойдет жакет или топ, а для смелых — платье насыщенного оттенка.

Желтый в этом сезоне — солнечный и энергичный. Он ассоциируется с летом и легкостью, а психологи отмечают его способность поднимать настроение. Яркие сумка, обувь или топ добавят нужный акцент в гардероб.

Красный — вечная классика, но летом 2026 года он звучит особенно громко. Купальники, джинсы, юбки и балетки насыщенного оттенка — в списке самых желанных вещей. Total red — один из главных трендов сезона.

Небесно-голубой — альтернатива для тех, кто не готов к ярким экспериментам. Он способен заменить белый в летних комплектах, сохраняя легкость и универсальность.

Оттенок тиффани — сложный бирюзовый, который подходит практически всем. Его универсальность делает его фаворитом среди стилистов. Неудивительно, что этот цвет стал символом лета 2026 года.

Интересно, что мода на яркие цвета сочетается с возвращением классических вещей. По оценке Петербург2.ру, белые брюки снова стали хитом сезона, а сочетание их с насыщенными оттенками выглядит особенно актуально.