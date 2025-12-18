Некоторые предметы в квартире могут испортить даже самый продуманный дизайн. Подробнее рассказал Peterburg2 .

Так, засохшие или забытые цветы в горшках не только портят внешний вид, но и создают ощущение беспорядка. Если нет времени ухаживать за зелеными питомцами, лучше выбрать искусственные растения высокого качества или неприхотливые суккуленты.

Фотообои с пейзажами, водопадами или животными — еще один признак устаревшего интерьера. Такие изображения давно вышли из моды и часто выполнены из дешевых материалов, что визуально утяжеляет пространство.

Яркие пледы и покрывала с броскими принтами могут сделать комнату перегруженной. Для создания гармонии дизайнеры советуют выбирать однотонный текстиль в нейтральных цветах.